Endnu en buschauffør er smittet med corona i Aarhus

Fem chauffører fra busselskabet Aarhus Sporveje er nu smittede. Flere buschauffører er sendt i karantæne.

Der er konstateret endnu et smittetilfælde hos busselskabet Aarhus Sporveje.

Efter at det torsdag kom frem, at fire af busselskabets chauffører var smittet, er der fredag opdaget yderligere et tilfælde.

Dermed er antallet af smittede nu oppe på fem. Det skriver Fagbladet 3F.

- Jeg ved endnu ikke, hvad det får af konsekvenser, siger HR- og kvalitetschef Bjarne Larsen, Aarhus Sporveje, til Fagbladet 3F.

- Vi er i fuld gang med at lave en liste over, hvilke personer og kolleger som han kan have været i kontakt med.

På grund af situationen er flere af busselskabets chauffører blevet sendt i karantæne. Det sker, for at de ikke risikerer at smitte andre, hvis de selv har virusset i kroppen.

Fagbladet 3F skriver, at 16 chauffører fra busselskabet er sendt i karantæne.

/ritzau/