Endnu en chef er sendt hjem i Fredericia Kommune

En stabschef i Fredericia Kommune er sendt hjem. Hun er den tredje i rækken af hjemsendte chefer i kommunen.

Endnu en chef i Fredericia Kommune er blevet sendt hjem i kølvandet på en intern rapport, der er lavet hos kommunen.

Det skriver Fredericia Dagblad.

Der er tale om stabschef for uddannelse, bosætning og turisme Charlotte Walkusch. Hun blev hjemsendt fredag.

Det svarer koncerndirektør Yelva Jensen på et spørgsmål om, hvorvidt der tegner sig flere personalesager efter afdækning af tvivlsomme aftaler og afregninger i kommunen det seneste halve år.

- Jeg kan oplyse, at vi har valgt at hjemsende stabschef for uddannelse, bosætning og turisme, Charlotte Walkusch.

- Det sker i forlængelse af arbejdet med de interne afdækninger og yderligere forhold, der vedrører hendes ansvarsområde, siger Yelva Jensen til Fredericia Dagblad.

Da det er en personalesag, vil koncerndirektøren ikke gå i detaljer med, hvad der præcist har fået kommunen til at sende stabschefen hjem.

Walkusch er den tredje chef hos kommunen, der er blevet hjemsendt. De øvrige er kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe og økonomi- og personalechef Tommy Abildgaard.

De er blevet sendt hjem som følge af en rapport, der har til formål at beskrive, om den tidligere borgmester Jacob Bjerregaard (S) gjorde noget i strid med reglerne, da han i 2016 købte en attraktiv byggegrund i Fredericia kommune.

Rapporten afdækker en række kritisable forhold, herunder flere eksempler på at chefer i kommunen har handlet i strid med god skik for økonomisk forvaltning.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, at den tidligere borgmester og den forhenværende kommunaldirektør har haft et tæt forhold.

Også det har advokatfirmaet set på i rapporten. Det vurderer, at et meget tæt forhold mellem de to bør efterforskes af politiet, fordi de i så fald måske kan have skjult vigtige oplysninger om deres relation for byrådet.

Fredericia Byråd har tidligere på måneden besluttet, at forholdet mellem de to samt eksborgmesterens byggesag skal undersøges af politiet.

Både Fredericia Dagblad og TV Syd har uden held forsøgt at få en kommentar fra stabschef Charlotte Walkusch om hjemsendelsen.

/ritzau/