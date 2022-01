Endnu en DF'er giver sin støtte til Merete Dea Larsen

Endnu et folketingsmedlem peger på Merete Dea Larsen som DF's næste formand forud søndagens ekstraordinære årsmøde i Herning.

Det drejer sig om DF's social- og ældreordfører, Karina Adsbøl.

- Kampen om magten har fyldt. Jeg tænker meget på vores medarbejdere i denne tid - stakkels dem. Hvilket ben skal de snart stå på?

- Det er de delegerede, der beslutter, hvem der skal være vores næste formand. Sådan er det!

- Jeg har stor respekt for folketingsgruppen - alle har hver især deres kvalifikationer. Og jeg vil gerne sige tak for samarbejdet.

- Mon ikke det bedste for folketingsgruppen er, at de to dygtige formænd, vi har haft, giver en ny formand plads og rum til at blive en god leder?

- Til slut vil jeg offentliggøre, at ud af de mulige kandidater er det Merete Dea Larsen, der får min støtte på søndag, skriver Adsbøl på Facebook.

Hun tilføjer, at det ikke er et problem, da Merete Dea Larsen ikke sidder i Folketinget.

- Det var Søren Pape heller ikke, da han blev valgt for De Konservative, skriver Adsbøl med henvisning til den tidligere Viborg-borgmester, der efterfølgende kom ind i Folketinget.

Adsbøl er det andet folketingsmedlem, der peger på Dea Larsen. Den første var sundhedsordfører Liselott Blixt.

Fem folketingsmedlemmer i DF, heriblandt partistifter Pia Kjærsgaard, har tilkendegivet, at de peger på Morten Messerschmidt som formand, mens fire andre fra folketingsgruppen støtter den tredje kandidat, Martin Henriksen.

Afgående formand Kristian Thulesen Dahl, gruppeformand Peter Skaarup, udenrigsordfører Søren Espersen og uddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl har ikke meldt ud, hvem de støtter.

Kristian Thulesen Dahl træder tilbage som konsekvens af et dårligt kommunalvalg for partiet i november.

/ritzau/