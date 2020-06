Endnu en minkfarm i Nordjylland er ramt af coronavirus

Flere mink er smittet med coronavirus. Også minkfarmens ejers hund er smittet. 120 besætninger skal nu testes.

Der er konstateret smitte hos to mink på endnu en dansk minkfarm i Nordjylland. Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Det betyder, at myndighederne nu har fundet Covid-19 i to nordjyske minkbesætninger på en uge.

Ministeriet beslutter derfor, at 120 farme i Danmark nu skal testes.

- Regeringen har besluttet, at Fødevarestyrelsen nu igangsætter en screening af 120 minkbesætninger landet over. Screeningen skal vise os, om de første fund var enkeltstående tilfælde, eller om der er tale om en mere udbredt smitte i minkbesætningerne, siger fødevareminister Mogens Jensen (S) i pressemeddelelsen.

Der er også konstateret Covid-19-smitte i minkejerens hund. På verdensplan er der fundet enkelte kæledyr med Covid-19, men det er første gang, at det sker i Danmark.

Ejeren og familien har derfor fået besked på, at hunden skal behandles "efter de samme anbefalinger, som de selv har fået".

Det betyder, at familien og hunden skal undgå tæt kontakt til andre dyr og mennesker uden for husstanden.

Ministeriet har modtaget resultatet fra minkfarmen, efter at embedsdyrlæger fra Fødevarestyrelsen torsdag tog prøver fra 46 mink i minkfarmen i Nordjylland. Siden viste undersøgelser fra Statens Serum Institut, at to mink er smittet.

Sundhedsminister Magnus Heunick (S) følger udviklingen, lyder det i pressemeddelelsen.

- Vi er parate til yderligere tiltag. På nuværende tidspunkt er det stadig uafklaret, om minkene har smittet menneskene eller omvendt, siger Magnus Heunicke.

Nordjylland har under coronakrisen haft ganske få smittetilfælde til sammenligning med mange andre landsdele. Men noget tyder nu på, at smitte breder sig.

Hjørring Kommune er således blevet omdrejningspunkt for en regional udvikling i smitten, hvor coronavirusset har spredt sig til tre skoler, nu to minkfarme, en hund, en minkavler samt et plejehjem.

På plejehjemmet Vendelbocentret i Sindal er der på knap to uger konstateret smitte hos 45 beboere og medarbejdere.

Lørdag kom det første coronarelaterede dødsfald på plejehjemmet.

Fredag aften kunne Statens Serum Institut (SSI) fortælle, at virusset på den første minkfarm, hos minkavleren og på plejehjemmet er det samme.

Omkring 11.000 mink blev grundet smitteudbruddet aflivet torsdag ud fra et "forsigtighedsprincip", meddelte Fødevarestyrelsen.

/ritzau/