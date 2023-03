Endnu en møgsag rammer dansk hospital: Lægehelikopter kan have forårsaget dødsfald

Beslutningen er taget for at undgå en borgerkrig.

Sådan lød det i aftes fra den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, da han meddelte, at han nu sætter sin omstridte retsreform på pause. Det sker efter måneder med voldsomme demonstrationer, der især de seneste dage har rystet landet og udløst en historisk generalstrejke. Hvorvidt reformen – der vil svække højesteret og bane vejen for en potentiel styreændring – skal gennemføres, vil nu blive afgjort til næste parlamentariske samling i slutningen af april.

I dagens avis giver Kristeligt Dagblads korrespondent i Mellemøsten en status på situationen, der beskrives som værende "uden fortilfælde". Bliv klogere på hvorfor her.

Demonstranter foran Israels parlament i Jerusalem. Foto: Ahmad Gharabli/AFP/Ritzau Scanpix

Stadig uvis skæbne for lov om tvangsoversættelser

Det så dagens lys for fire år siden. Alligevel er det fortsat uvist, hvorvidt Socialdemokratiets valgløfte fra 2019 om tvangsoversættelser af prædikener skal gennemføres. Det har nu fået DF-formand Morten Messerschmidt til at rejse spørgsmålet over for kirkeminister Louise Schack Elholm (V), der i dagens Kristeligt Dagblad dog nægter at forholde sig til spørgsmålet.

Forslaget, der vil påbyde alle trossamfund, som prædiker på fremmede sprog, at oversætte prædikenerne til dansk, er undertiden blevet mødt med massiv kritik for at ville medføre store omkostninger og unødigt mistænkeliggøre de berørte trossamfund. Og spørger man politisk kommentator Hans Engell, lugter manglen på handling af, at regeringen nu har erkendt, at lovforslaget kun vil skabe kritik og ballade.

Lægehelikopter giver alvorlige svampeinfektioner på dansk hospital

Ballade må siges også at have præget den seneste tids medieomtale af Aarhus Universitetshospital. Først kom det frem, at hundredvis af kræftpatienter på hospitalets afdeling for mave- og tarmkirurgi har ventet for længe på behandling – i nogles tilfælde med potentielt dødelige konsekvenser – hvilket i går fik Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, til at kræve et grundigt servicetjek af regler og indberetninger.

Men der er tilsyneladende også problemer på hospitalets intensivafdeling. Lufttrykket fra lægehelikopteren menes nemlig at have sendt skadelige svampesporer ind på afdelingen, hvorfor 26 intensivpatienter siden foråret 2019 fået svampeinfektioner på afdelingen. 21 af dem døde – enten af eller med infektionen. Det har nu fået Styrelsen for Patientsikkerhed til at bede om en redegørelse. Men til Jyllands-Posten forsikrer hospitalsdirektøren, at sygehuset allerede har handlet hurtigt på situationen.

To korte fra udlandet

En 28-årig, kvindelig, tidligere elev skød og dræbte i går seks elever og tre lærere på en kristen privatskole i Nashville i den amerikanske delstat Tennessee, inden hun selv blev dræbt af politiet. Det har fået præsident Joe Biden til endnu engang at plædere for en strammere våbenlovgivning i landet.

Skotland har fået sin ikke blot yngste leder nogensinde – men også den første muslimske af slagsen. I går blev 37-årige Humza Yousaf nemlig valgt som ny leder af Scottish National Party, og han forventes derfor at blive formelt udpeget som førsteminister i dag. Bliv klogere på, hvem han er, i dagens avis.

Politiet efterlyser kolleger

Efterlysninger fra politiet hører ikke ligefrem til blandt sjældenhederne. Men det er alligevel en usædvanlig profil, der denne gang er kommet i søgelyset hos Københavns Politi. Ikke nok beskrives den efterlyste som "rolig" og "stabil" med et "modigt temperament" – vedkommende skal også have fire ben.

Ja, politiets stab mangler heste, og derfor henvender det sig nu til danske hesteejere med en bøn: Kender du politiets kommende kollega? I så fald modtager politiet gerne tip.