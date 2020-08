Endnu en nordjysk minkfarm konstaterer covid-19

En fjerde nordjysk minkfarm er konstateret positiv for covid-19. Det fører til strengere restriktioner.

Der er fundet smitte med covid-19 på endnu en minkfarm i Nordjylland. Det oplyser Fødevarestyrelsen fredag eftermiddag.

I juni fandt Fødevarestyrelsen ligeledes covid-19 i tre andre nordjyske minkfarme.

Den 30. juni måtte en af minkfarmene aflive en besætning på cirka 4200 mink, for at sikre sig at smitten ikke ville brede sig.

Det lader umiddelbart ikke til, at aflivninger er på tale for denne minkfarm.

- For at undgå smitte uden for farmen, er den smittede minkfarm nu underlagt strenge restriktioner. Det betyder blandt andet, at besøgende skal bære en særlig maske, og at man skal gå i bad og vaske sit tøj, efter at man har været inde på farmen, siger beredskabschef i Fødevarestyrelsen Nikolas Hove.

/ritzau/