Endnu en person i Danmark er fundet smittet med abekopper

Sundhedsministeren oplyser fredag, at det tredje tilfælde af abekopper er opdaget i Danmark.

Et tredje tilfælde af abekopper er fredag blevet registreret i det danske sundhedsvæsen. Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til Ritzau.

- Vi er nu oppe på tre tilfælde i Danmark. Vi har faktisk fundet fire i alt, men det var en svensk statsborger. Så det tæller med i den svenske opgørelse. Så der er tre danskere, der er smittet med abekopper, siger ministeren.

Han oplyser, at det nyeste tilfælde - ligesom de seneste to tilfælde - er smittet i udlandet og så er rejst til Danmark.

- Vi har endnu ikke set smitte ske i Danmark, men myndighedernes forventning er, at det vil vi altså også se i den kommende tid. Det er i hvert fald meget sandsynligt, at det vil ske, siger Magnus Heunicke.

Sundhedsministeren oplyser derudover, at Styrelsen for Patientsikkerhed også denne gang har igangsat smitteopsporing, og at der inddæmmes eventuelle smittekæder.

Det første tilfælde af abekopper i Danmark blev bekræftet den 23. maj. Det andet blev bekræftet den 24 maj.

/ritzau/