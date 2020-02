Endnu en person skal tjekkes for coronavirus

Hvidovre Hospital har fredag fået to personer til tjek for corona. De er ikke relateret til hinanden.

Efter at en kineser tidligere fredag blev isoleret på Hvidovre Hospital grundet coronamistanke, bliver en anden person nu også isoleret og tjekket for samme virus.

Det oplyser Hanne Ida Alsbirk, kommunikationschef hos Hvidovre Hospital.

Ifølge hende er de to mulige tilfælde ikke relateret til hinanden.

Kommunikationschefen kan ikke fortælle mere om den anden person, der nu også bringes i isolation, da der er tale om personfølsomme oplysninger.

Den kinesiske kvinde, som tidligere fredag blev bragt i isolation, var ankommet til Københavns Lufthavn med et fly fra det kinesiske luftfartsselskab Sichuan Airlines.

Ved ankomsten fortalte hun lufthavnens personale, at hun havde det dårligt. Derefter blev hun hentet af en ambulance og kørt til Hvidovre Hospital.

Ifølge Hvidovre Hospital går der nogle timer, fra at man modtager en person med coronamistanke, til at man via prøver kan fastslå, om personen er smittet eller ej.

Årsagen til, at man valgte at bringe den kinesiske kvinde i isolation til tjek for mulig coronavirus, er, at hun viste tegn på influenza.

Symptomer på influenza kan være et tegn på smitte af det potentielt dødelige coronavirus, der stammer fra Kina.

Kina har også været hårdest ramt af virusset, og foreløbigt er flere end 600 personer døde som følge af det.

Coronavirusset har sit epicenter i den kinesiske millionby Wuhan.

Derfra har det spredt sig globalt. I både USA og flere europæiske lande har man således konstateret flere tilfælde af coronasmittede.

Endnu er der ikke konstateret nogen smittede i Danmark.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er risikoen for at blive smittet i Danmark lille.

/ritzau/