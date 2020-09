Endnu en region vil teste syge og raske samme sted

Personer med lette symptomer på covid-19 skal ikke længere kontakte lægen for test i Region Sjælland.

Det skal være mere enkelt at blive testet for coronavirus i Region Sjælland.

Derfor kan regionens borgere fremover blive testet under samme tag - uanset om de har symptomer eller ej.

Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Hidtil er personer med symptomer på covid-19 blevet testet på sygehusene, mens symptomfri borgere er blevet testet i de hvide telte, der er opsat i landets større byer.

Ændringen træder i kraft mandag den 7. september.

Samtidig oplyser Region Sjælland, at borgere med lette symptomer - modsat tidligere - ikke skal kontakte lægen for at blive henvist til coronatest.

Har man ingen eller lette symptomer, skal man selv bestille en tid på coronaprover.dk.

- Borgere med symptomer skal ringe og bruge deres egen læge og lægevagten, som de normalt ellers ville gøre ved enhver anden sygdom.

- Derfra vurderer lægen, om der skal henvises til en test for corona, skriver Region Sjælland i pressemeddelelsen.

Også Region Midtjylland og Region Syddanmark har bebudet, at de fremover vil teste borgere med og uden symptomer samme sted.

/ritzau/