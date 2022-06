Endnu en S-minister beskylder Venstre for mistillidskampagne

Venstre og oppositionen fører en mistillidskampagne og forsøger at begå karaktermord på statsminister Mette Frederiksen (S) - og deres måde at argumentere er gift for demokratiet.

Sådan lyder det fra den socialdemokratiske justitsminister, Mattias Tesfaye, i et interview med Berlingske.

Dermed følger han op på weekendens hårde kritik af oppositionens største parti fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

- Venstre og oppositionen har meget travlt med at lave et karaktermord på statsministeren og mindre travlt med at udvikle noget politik, så danskerne ved, hvad de skal stemme om, når vi skal til valg, siger Tesfaye til Berlingske.

- Jeg er bange for, at man bærer ved til en mistillidskampagne, som risikerer at få fat i det danske folkestyre, fortsætter han.

Tesfaye mener blandt andet, at angrebene på regeringen om magtfuldkommenhed kan inspirere til såkaldt antimyndighedsekstremisme.

Det er et begreb, som blev beskrevet i den seneste trusselsvurdering fra efterretningstjenesterne i marts.

I et interview med Politiken sagde Hummelgaard søndag, at han "har en stor bekymring for, hvad der sker med det borgerlige Danmark". Han mener, at mistillid bliver brugt som led i en politisk strategi.

Hummelgaard mente især at kunne se tendensen ved sager som coronanedlukningen, Instrukskommissionen, minksagen og FE-sagen.

Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen har allerede afvist de socialdemokratiske beskyldninger.

- Den ene dag vil Mette Frederiksen i regering med Venstre, men den anden dag angriber hendes ministre og kalder os "trumpister" og slagter, skrev han på Facebook.

Til Berlingske giver Sophie Løhde et lignende svar og beskylder Socialdemokratiet for "desperate smædekampagner". Hun mener i den grad, at partiet har et politisk projekt og henviser blandt andet til udspil om klima og økonomi.

- Vi har meldt klart ud, at vi vil skabe et samfund, hvor det er mennesket og ikke staten, som er i centrum , siger Løhde i et skriftligt svar til avisen.

