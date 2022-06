Endnu en storby siger farvel til sin sidste telefonboks

En mandag i maj samledes embedsmænd på Times Square i New York for at sige farvel til et særligt objekt i bybilledet. Den 23. maj blev en telefonboks fjernet fra en gade i Manhattan, hvilket blev markeret som afskeden med byens sidste fritstående, offentlige betalingstelefoner.

Ganske vist har den amerikanske by stadig nogle få private og særlige telefonbokse stående. Men det afholdt ikke bydelen fra at markere nedrivningen og bydelspræsident Mark Levine fra at kalde det ”afslutningen på en æra” på sociale medier.