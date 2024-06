Endnu et tidligere DF-folketingsmedlem går til Nye Borgerlige

Nye Borgerlige får tilgang af endnu en tidligere DF-politiker med erfaring fra Folketinget.

Der er tale om Pernille Bendixen, der sad i Folketinget for Dansk Folkeparti fra 2015-2019, oplyser Nye Borgerlige i en pressemeddelelse.

Formand Martin Henriksen glæder sig over tilgangen. Han har selv været folketingsmedlem for Dansk Folkeparti sammen med Pernille Bendixen, så de to kender hinanden.

Han vil ikke afvise, at der er flere med DF-baggrund, som støder til partiet senere.

- Det tror jeg ikke, jeg skal konkludere på nu. Tingene udvikler sig løbende. Det er ingen hemmelighed, at jeg taler med nogle af dem, der tidligere har været kolleger i Folketinget, men det kan også være repræsentanter for andre partier, siger han til Ritzau.

I pressemeddelelsen fra Nye Borgerlige udtaler Pernille Bendixen, at hun blandt andet har meldt sig ind på grund af Martin Henriksen.

- Jeg har altid sat pris på Martins og mit samarbejde og har altid ment, at Martin er en dygtig politiker, udtaler Bendixen.

I maj var det Carsten Kudsk, tidligere midlertidigt folketingsmedlem for DF af flere omgange, der meldte sig ind i Nye Borgerlige.

Bendixen har - ud over de fire år som folketingsmedlem 2015-2019 - også været midlertidigt medlem i en periode fra december 2019 til september 2020. Her var hun stedfortræder for Alex Ahrendtsen.

Hun har haft ordførerskaber for blandt andet børn og kultur. Pernille Bendixen er uddannet salgsassistent. I dag arbejder hun som kørelærer.

/ritzau/