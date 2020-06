Endnu et dødsfald med corona bekræftet i Danmark

Der er ikke noget, der tyder på en ny bølge af coronavirus i Danmark, vurderer overlæge.

Der er bekræftet yderligere et coronarelateret dødsfald i Danmark, viser Statens Serum Instituts opdatering mandag.

Dermed har 605 personer med coronavirus mistet livet i Danmark.

Antallet af indlagte er også steget med fire siden seneste opdatering fredag. Dermed er 35 personer indlagt med coronavirus.

Selv om antallet af indlagte er steget med fire, er det stadig lavere end for en uge siden. Her var 37 indlagt med coronavirus.

Af de 35 personer, der er indlagt med coronavirus, er ni personer indlagt på en intensiv afdeling. Af dem er fire tilknyttet en respirator.

Myndighederne kommer ikke længere med en opdatering i weekenderne, og derfor er mandagens opdatering den første siden fredag.

I alt 12.751 personer er bekræftet smittede. Det er 71 flere end ved seneste opgørelse. 822.264 personer er blevet testet.

Ifølge Lars Jørgen Østergaard, ledende overlæge på Skejby Hospital og professor ved Aarhus Universitet, ser det fornuftigt ud i Danmark.

- Vi kan se, at antallet af personer, som er nysmittede i Danmark, ligger meget stabilt i øjeblikket. Og det vil sige, at der ikke er noget, der tyder på, at vi står over for en ny bølge.

- Så alt i alt har vi det fredeligt, hvad angår corona her i Danmark i øjeblikket, siger han.

Statens Serum Institut er stoppet med at opdatere coronatal i Danmark i weekenden. Det skyldes ifølge instituttet blandt andet, at "forekomsten af Covid-19 er meget lav lige nu".

Det er dog stadigvæk en god idé at fortsætte med at tage forholdsregler som at holde afstand og hyppigt vaske hænder, mener Lars Jørgen Østergaard.

- Jeg synes lige i øjeblikket, at vi har godt styr på coronavirus i Danmark.

- Men en af grundene er jo også, at vi trods alt tager nogle forholdsregler. Og det tror jeg, vi gør meget fornuftigt i at blive ved med, siger Lars Jørgen Østergaard.

/ritzau/