Endnu et folketingsmedlem forlader DF grundet Messerschmidt

På mindre end et døgn er Dansk Folkeparti gået fra 16 til 11 folketingsmedlemmer.

Tirsdag morgen har folketingsmedlem Hans Kristian Skibby meldt sig ud af DF. Det oplyser han til flere medier.

Han har siddet i Folketinget for DF siden 2005. Senest var han blandt andet erhvervsordfører og en del af DF's gruppeledelse på Christiansborg. Skibby fortsætter som løsgænger.

- Min beslutning er alene nødvendig på baggrund af, hvordan samarbejdet igennem flere år har været mere end udfordrende i DF på Christiansborg, hvor intern svigt, sladder, undergravende modarbejde og nu senest en stærkt forværret ledelsesstil gør det umuligt for mig at fortsætte i partiet, skriver Skibby i en kommentar til Berlingske.

Til andre medier uddyber Skibby, at topstyringen, som han mener, er tilbage med Messerschmidt ved roret, er et problem. Arbejdsmiljøet under Messerschmidt er også skidt, mener Skibby.

Messerschmidt har afvist både topstyring og et dårligt arbejdsmiljø i DF.

- Der er forskellige måder at bedrive ledelse på. Og nu har vi en leder, som skal i byretten. Der er så mange ting, som stritter. Derfor synes jeg ikke, at det er nogen skam at gå, siger Skibby.

Han henviser til Messerschmidts uafsluttede retssag om svindel med EU-midler og dokumentfalsk.

- Jeg synes ikke, at jeg har bevæget mig politisk. Jeg mener fortsat det samme som i de 17 år, jeg har været medlem af Folketinget. Det vil jeg blive ved med i forhold til det politiske, siger Skibby.

Mandag meldte fire andre folketingsmedlemmer sig ud af DF. Det var Bent Bøgsted, Liselott Blixt, Karina Adsbøl og Lise Bech. Også de fortsætter som løsgængere.

Bøgsted, Blixt, Adsbøl og Bech begrundede også deres exit med hovedsageligt utilfredshed med formand Morten Messerschmidt, som for en måned siden blev valgt som partiets formand.

Kvartetten har ikke tillid til Messerschmidt. Og formandens ledelsesstil kritiseres desuden. Bøgsted, Blixt, Adsbøl og Bech pegede på andre kandidater end Messerschmidt som formand.

I formandsopgøret ønskede Skibby ligeledes en anden formand for DF end Messerschmidt.

Skibby pegede på tidligere folketingsmedlem Martin Henriksen som DF's nye formand. Men ved sidste måneds ekstraordinære årsmøde vandt Messerschmidt formandskampen foran Henriksen og Merete Dea Larsen.

Efterfølgende har også Henriksen, som i mange år var DF's profilerede udlændingeordfører, meldt sig ud af partiet på grund af Messerschmidt.

/ritzau/