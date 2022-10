Partiet Momentum har besluttet at nedlægge partiet for at blive en del af Alternativet.

Endnu et parti melder sig under Alternativets faner

Klimapartiet Momentum har valgt at nedlægge partiet og blive en del af Alternativet.

Det oplyser partiet og dets talsperson Theresa Scavenius mandag aften til Ritzau.

Ifølge Theresa Scavenius skyldes det, at man gerne vil samle den grønne fløj hos Alternativet.

- Det har vi gjort for at sende et signal til alle vælgere i Danmark om, at den grønne fløj nu er samlet hos Alternativet, og at det er her, man skal lægge sin stemme til folketingsvalget, siger hun.

Artiklen fortsætter under annoncen

Theresa Scavenius fortæller, at hun håber på, at sammenlægningen vil styrke Alternativet.

- Vi håber netop, at den her konsolidering, som Alternativet har lykkedes med op til valget, vil styrkes yderligere og dermed at Alternativet kommer ind i Folketinget, og at vi har et grønt parti i den næste valgperiode, siger hun.

Momentum blev stiftet i 2021 af Theresa Scavenius. Forinden var hun medlem af Alternativet, hvor hun forsøgte at blive formand i partiet.

Formandskabet gik til Josephine Fock, hvorefter Scavenius kort efter meldte sig ud af partiet.

Nu vil Theresa Scavenius overveje at stille op til folketingsvalget for Alternativet.

- Nu er det her en ny beslutning, at Momentum har lagt sig ind under Alternativet, så jeg ved ikke endnu, om det kan lade sig gøre.

- Men hvis der er interesse og mulighed for det, og vi kan nå det inden valget, så er det noget, jeg vil overveje, siger hun.

Hos Alternativet er man glad for, at Momentum har valgt at blive en del af partiet. Det fortæller Franciska Rosenkilde, der er leder af Alternativet.

- Det er jeg rigtig glad for. Både Momentum og folkene bag er ambitiøse og engagerede mennesker, der arbejder for at finde løsninger på klimakrisen.

I september fusionerede Alternativet også med et andet parti med fokus på klima - Grøn Alliance.

Ifølge Franciska Rosenkilde skyldes sammenlægningerne, at man vil styrke den klimapolitiske dagsorden.

- Vi er alle sammen - os, der slår os sammen nu - optaget af lige præcis den her dagsorden og ønsker at styrke det arbejde. Derfor synes vi, det giver mening, at vi samarbejder under samme platform, siger hun.

/ritzau/