Endnu et tilfælde af abekopper konstateret i Danmark

Der er konstateret endnu et dansk tilfælde med abekopper.

Det oplyser professor og overlæge ved Statens Serum Institut (SSI) Anders Fomsgaard tirsdag i TV 2-programmet Go' morgen Danmark.

Det skriver TV 2 på sin hjemmeside.

Det første danske tilfælde af abekopper blev konstateret mandag.

Anders Fomsgaard oplyser desuden, at yderligere tre er ved at blive undersøgt for sygdommen.

- Det er ligesom i de andre europæiske lande, der får flere tilfælde på samme tid. Og det er højst usædvanligt, siger han i tv-programmet.

Det første tilfælde af abekopper blev mandag konstateret hos en mand, som havde været på rejse i Spanien. Han er i isolation i sit hjem.

Anders Fomsgaard fortæller, at det nye tilfælde også er konstateret hos en person, som er kommet hjem fra en rejse i Spanien.

Ifølge SSI var der mandag bekræftet abekopper hos 83 personer i Europa. 23 af dem var fundet i Spanien.

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyste mandag, at den er i gang med smitteopsporing af abekopper i Danmark.

Sundhedsmyndighederne forventer ikke udbredt samfundssmitte i Danmark.

Sundhedsministeriet beskriver symptomerne på abekopper som blandt andet feber, kulderystelser og et udslæt med blærer, som kan give sår, når de heler.

- Sygdommen er normalt mild, varer omkring to-fire uger og går for de fleste over af sig selv, skriver ministeriet.

Personer, der har været ude at rejse eller har været i tæt kontakt med nogen, som har været ude at rejse, og som bliver syg med udslæt og blærer på kroppen, opfordres af Sundhedsstyrelsen til at søge læge.

Der er også fundet tilfælde af abekopper i andre europæiske lande som Storbritannien, Spanien, Holland, Tyskland og Sverige.

Ifølge Sundhedsstyrelsen har sygdomstilfældene i Europa generelt været milde.

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) vurderede mandag, at sandsynligheden for, at der vil komme et omfattende udbrud af abekopper i Europa, er meget lav.

ECDC opfordrer dog alle EU-landene til at sætte fokus på smitteopsporing og sikre værnemidler til ansatte i sundhedsvæsnet.

/ritzau/