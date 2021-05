Endnu uvist om hjemmetest skal inkluderes i coronapas

Sundhedsministeriet ser "gode perspektiver" i hjemmetest for coronavirus, der er udviklet af tysk virksomhed.

Testsystemet er veludbygget, og derfor er der ikke et akut behov i Danmark for coronatest, der kan udføres derhjemme.

Men der kan være gode perspektiver i de nye hjemmetest.

Sådan lyder det fra Sundhedsministeriet, efter at virksomheden Siemens Healthineers har fået CE-mærket en coronatest til hjemmebrug i EU.

Det er dog foreløbig uvist, om hjemmetest skal indgå i myndighedernes overvågning af covid-19, og om svar fra hjemmetest på sigt kan bruges i danskerne coronapas.

- Der er fortsat en række uafklarede spørgsmål i forhold til brugen af hjemmetest. Eksempelvis om svarresultater skal indgå i overvågningen, smittesporingen og coronapasset.

- Med Danmarks nuværende veludbyggede testsystem er der ikke et akut behov for hjemmetestene. Men der kan være gode perspektiver i dem, skriver Sundhedsministeriet i en mail til Ritzau.

Der er tale om en lyntest, som nu er godkendt til at blive anvendt af personer over 12 år i hjemmet.

Prøven tages gennem næsen, og svaret er klar i løbet af 15 minutter.

- Der kommer hele tiden mere sundhedsfaglig viden på området, som betyder, at myndighedernes vurdering og anbefalinger i forhold til test løbende kan justeres, skriver Sundhedsministeriet.

I Danmark har hjemmetest hidtil ikke været en del af teststrategien mod coronavirus. Det skyldes blandt andet, at der ikke har været nogen CE-mærkede test til brug derhjemme.

Der bliver dog anvendt selvtest på blandt andet folkeskoler. Her er der en poder til stede, som holder øje med, at testen bliver taget korrekt.

Det er ikke myndighederne i Danmark, der står for at godkende hjemmetest, før de kan tages i brug. Det er den enkelte producents ansvar, at medicinsk udstyr - eksempelvis hjemmetest - bliver CE-mærket.

CE-mærket er en garanti for, at udstyret lever op til de standarder, der er for medicinsk udstyr inden for EU.

Hos Dansk Erhverv håber man, at hjemmetest snarest kan blive inkluderet i coronapasset, som giver adgang til frisører, caféer, restauranter og - fra torsdag - fitnesscentre og biografer.

Det vil være vigtigt for både virksomheder og borgere, lyder det i en skriftlig kommentar.

- Selvtest er et rigtig godt supplement til den eksisterende teststrategi.

- Vi ved, at endnu flere producenter er på vej med godkendte selvtest, og det vil være godt for både virksomheder og private med let tilgængelige test, siger Katrina Feilberg, sundhedspolitisk fagchef i Dansk Erhverv.

Kommunikationschef for supermarkedskæden Lidl Morten Vestberg sagde onsdag, at kæden var åben for at sælge hjemmetesten, hvis de danske sundhedsmyndigheder vælger at bakke op om den.

I andre lande er hjemmetest en del af myndighedernes strategi for at holde udbruddet af coronavirus nede.

I Tyskland har det i flere måneder været muligt at købe hjemmetest i supermarkederne. Og i Storbritannien kan man bestille hjemmetest hos sundhedsmyndighederne.

/ritzau/