Energi Danmark opsiger energihandlere grundet bonusser

Energi Danmark opsiger tre medarbejdere, som stod til bonusser på trecifrede millionbeløb grundet deres kontrakter.

Det oplyser Andel i en pressemeddelelse på vegne af Andel selv, NRGI og Energi Danmark.

- Energi Danmark har oplevet et alvorligt tillidsbrud i form af en række kollektive, illoyale handlinger. Vi har derfor ikke andre valg end at opsige de tre medarbejdere, lyder det fra bestyrelsesformanden i Energi Danmark, Jesper Hjulmand, og næstformand Jacob Vittrup i pressemeddelelsen.

Andel ejer sammen med NRGI Energi Danmark.

Artiklen fortsætter under annoncen

De tre medarbejdere i Energi Danmark har optjent trecifrede millionbonusser til over en halv milliard tilsammen. Det afslørede Jyllands-Posten tidligere i marts.

Men det er allerede den klare politik hos Energi Danmark, at der er loft på bonusaftaler.

- De tre medarbejderes bonusaftaler uden loft er ugyldige, og Energi Danmark fastholder naturligvis dette synspunkt, hvis der skulle blive et retligt efterspil, lyder det fra bestyrelsesformanden og næstformanden.

Det påpeges i pressemeddelelsen, at der ikke er ansatte i Energi Danmark, som får udbetalt bonusser på to- eller trecifrede millionbeløb.

Grundet kontrakterne, hvor det er lykkedes for de tre medarbejdere at optjene de høje bonusser, skal alle bonusaftaler i Energi Danmark behandles og godkendes på selskabets kommende bestyrelsesmøde i maj, lyder det.

Bonussernes størrelse afhænger af energimarkedet. Og med de stigende energipriser har branchen tjent mere, end den plejer. Derfor er bonusserne under energikrisen blevet meget høje.

Artiklen fortsætter under annoncen

I pressemeddelelsen lyder det, at aftalen blev indgået med selskabets tidligere administrerende direktør og under et kollektivt pres og tvang fra medarbejderne.

Energi Danmark begrunder også opsigelsen af medarbejderne med, at der er blevet slettet mails og dokumenter, som kan belyse omstændighederne omkring bonusaftalen fra sommeren 2021, hvor den blev indgået.

En sletning, som ifølge selskabet er foregået systematisk.

Det er ifølge selskabet sket i tiden op til et møde mellem medarbejderne og Energi Danmarks formandskab i marts 2023.

De tre medarbejdere blev suspenderet tidligere i marts. Energi Danmark mener, at man via dialog efterfølgende har forsøgt at indgå en aftale. Men det har været forgæves, lyder det.

/ritzau/