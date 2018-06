Energiaftale betyder stop for støtte til vindmøller i baghaven

Bred politisk energiaftale betyder stop for tilskud til nye husstandsvindmøller fra 2020.

Indtil nu har boligejere kunnet få tilskud fra det offentlige, hvis de ville opstille deres egen private vindmølle i baghaven.

Men med en bred politisk energiaftale, som fredag er indgået mellem alle Folketingets partier, afskaffes den mulighed.

Partierne er enige om at afskaffe direkte støtte til husstandsvindmøller for nye anlæg fra og med 2020, lyder det i aftalen.

I brancheforeningen Vindmølleindustrien siger administrerende direktør Jan Hylleberg, at det er et helt naturligt skridt.

- De store vindmøller er blevet så billige i drift, at der ikke længere er brug for støtte til dem. Derfor giver det heller ikke mening, at vi skal bruge skattekroner på at støtte husstandsmøller, som jo er langt mindre effektive, siger han.

Private borgere kan få tilladelse til at opstille husstandsvindmøller og dermed producere deres egen strøm. Sådanne møller er typisk op til 25 meter høje.

Ifølge Energistyrelsens register er der opstillet knap 1500 husstandsvindmøller i Danmark.

Støtten betales som en favorabel pris per kilowatt-time, som mølleejeren ikke selv bruger.

I 2018 lyder tilskuddet på 96-136 øre. Man kan få støtte for den overskydende strøm i 12 år, fra møllen er sat op.

Støtten har været helt oppe på 250 øre per kilowatt-time, men er gradvist sænket de seneste år. Og fra 2020 er det altså helt slut.

Ifølge salgschef Morten Bonde fra virksomheden ThyMøllen, der blandt andet opstiller husstandsvindmøller, kommer det ikke som en overraskelse.

- Når støtten bortfalder, så går markedet i stå. Så enkelt er det, siger Morten Bonde, som tilføjer, at virksomheden derfor retter blikket mod nye markeder.

I Brancheforeningen for Husstandsvindmøller, der repræsenterer virksomhederne, ærgrer formand Morten V. Petersen sig. Også på forbrugernes vegne.

- Husstandsmøller må kun opstilles på fritliggende ejendomme. Det er landejendomme, som i dag typisk er opvarmet af oliefyr, og mange husstandsmøller sælges sammen med varmepumper. Så man afskærer folk fra muligheden for at gøre en forskel, siger han.

Ifølge klimaordfører fra De Radikale Ida Auken er noget af det positive ved husstandsmøllerne netop, at de er med til at få folk til at føle, at de gør en forskel.

- Men vi får simpelthen for lidt for pengene. De skal bruges, så vi får mest muligt grøn energi for skattekronerne, siger hun.

Energiaftalen lægger sig op ad en udvikling, hvor vindmøllerne bliver stadigt større og mere effektive og i stigende grad opstilles på havet.

Blandt andet skal der opføres tre nye havvindmølleparker, mens der sættes et loft over antallet af vindmøller på land.

