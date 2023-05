Energibranchen: Statsejerskab af havmøller kan skræmme bydere væk

Det er langtfra energibranchens ønskedrøm, at den danske stat bliver medejer af fremtidens havvindmølleparker.

Sådan lyder det fra energisektorens brancheorganisation Green Power Denmark.

For tiden forhandles der om nye udbud af havvind, og ifølge Børsen ønsker regeringen at tage et medejerskab i nye havvindmølleparker på 6 gigawatt.

-Det er ikke noget, vi umiddelbart støtter, siger Green Power Denmarks direktør for vedvarende energi, Thomas Aarestrup Jepsen.

- Vi mener, at man indfører en unødig kompleksitet i udbuddene og en usikkerhed, siger han.

Børsen erfarer fra flere kilder, at regeringen har foreslået en model, hvor der oprettes et statsligt selskab, som skal være medejer af havvindmølleparker.

Ifølge avisen går modellen ud på, at der etableres et statsligt medejerskab på 25 procent gennem såkaldte spv-selskaber (selskaber oprettet til formålet, red.).

- Det giver altid en kompleksitet, når en stat går ind og vil være medejer på et projekt, siger Thomas Aarestrup Jepsen.

- Konkret kan det være noget af det, der afholder folk fra at byde på projekterne. Derudover er det en udfordring, når en stat går ind og er medejer, og hvordan det påvirker statsstøtteregler.

- Det gælder for eksempel, når man i fremtiden skal udvikle nye produkter ude på vindmølleparkerne, eksempelvis i forbindelse med brint.

/ritzau/