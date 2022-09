Energikrisen lægger en dæmper på julelyset

Der bliver skruet ned for lyset i juleudsmykningen i mange byer, men endnu har ingen planer om at slukke helt.

Selv om danskerne opfordres til at spare på energien, har flere af landets byer besluttet at fastholde årets julelys for at holde liv i julestemningen - og detailhandlen. Det er handelsstandsforeningerne, som står bag de fleste af landets julebelysninger, der har taget beslutningen.

I Herning beholder man den elektriske juleudsmykning, men led-lysene vil kun blinke i halvt så lang tid. For eksempel vil de ikke være tændt om natten.

- Det betyder, at vi stadig tænder for vores borgere om morgenen i den mørke tid, og så tænder vi, når det begynder at blive mørkt sidst på eftermiddagen, fortæller Allan Kristensen, chef for Herning City.

Hvis man vælger helt at aflyse juleudsmykningen, vil det få store konsekvenser for byernes butikker.

- Det vil betyde butiksdød. Først var det corona, så var det krig, og nu er det inflation. Detailhandlen er en af Danmarks største arbejdspladser, og julen er en vigtig tid for dem, siger Allan Kristensen.

Juleudsmykningen er et af de midler, som handelsstandsforeningerne kan bruge til at trække folk til byen i de mørke måneder.

Samtidig bruger julebelysningen slet ikke så meget strøm, som man skulle tro, fortæller Peter Bøgholm, der er direktør i Odense Cityforening.

Ved en reduktion på 42 procent vil Odense komme til at bruge 12.100 kilowatt-timer på julebelysningen. Det svarer til tre helt almindelige husstandes årsforbrug, fortæller han.

- Så det er egentlig ikke for at spare de penge, det vil koste, når det bruger så lidt strøm, som det gør, siger han.

Diskussionen om julebelysning kommer i kølvandet på regeringens pressemøde den 8. september. Her blev det meldt ud, at offentlige bygninger skal spare på blandt andet varmen grundet stigende el- og gaspriser.

Det fik både butikskæden Salling og Københavns femstjernede Hotel d'Angleterre til at aflyse årets julebelysning. Flere af landets forlystelsesparker som Tivoli og Tivoli Friheden beholder deres.

/ritzau/