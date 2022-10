Energikrisen mørklægger Ikeas møbelhuse om natten

Energikrisen sniger sig langsomt ind på livet af det danske erhvervsliv, og nu har endnu en forretningskæde valgt at skrue ned for elforbruget.

Møbelgiganten Ikea slukker for lyset om natten både indenfor og udenfor. Den skruer desuden temperaturen i varehusene ned til 19 grader.

- Vi står ligesom alle andre i en udfordrende tid i forhold til energi, og vi vil gerne gøre, hvad vi kan, for at spare på energien i samfundet, siger Monica Keaney, der er country sustainability manager i Ikea Danmark.

Det er forskelligt, hvordan hvert varehus vil spare på energien. Varehuset i Aarhus vil eksempelvis spare 20 procent på belysningen i parkeringsområdet og 10 procent i deres medarbejderområde.

Det vil føre til en samlet besparelse på 2-5 procent på landsplan.

Monica Keaney tror dog ikke, at kunderne vil mærke meget til ændringerne, når de går rundt i Ikea.

- Man skal måske beholde jakken eller overtøjet på, men ellers kommer det ikke til at påvirke kundernes oplevelse så meget, siger hun.

Tiltagene for at spare er for at vise et godt eksempel, samtidig med at virksomheden sparer penge.

- Vi håber, kunderne synes, det er et godt initiativ, som giver god mening i forhold til samfundssituationen. Det bidrager til vores fælles ressourcer, og det er en måde, vi som stor virksomhed kan tage ansvar, siger Monica Keaney.

I december 2021 måtte seks kunder og 25 ansatte overnatte i Ikeas møbeludstilling i Aalborg på grund af en snestorm i Nordjylland. Ikea har endnu ikke besluttet, om de vil skrue op for varmen, hvis det samme skulle ske igen.

- Jeg tror, vi skal tage de der meget ekstreme situationer, når de kommer, griner Monica Keaney.

Efter regeringen 8. september opfordrede private virksomheder til at skrue ned for elforbruget, har flere valgt at slukke for lyset.

Regnbuen på Aros Aarhus Kunstmuseum vil være slukket om natten, og flere af landets byer har skruet ned for årets julebelysning.

