Energilån kan give pressede forbrugere ro i maven

Forbrugerrådet Tænk mener, at regeringsudspil kan være en hjælp for nogle til at få styr på privatøkonomien.

Regeringen foreslår, at det skal være muligt at skære toppen af sin energiregning og betale den af i rater på et senere tidspunkt.

Og selv om der ikke er tale om en direkte økonomisk håndsrækning til de danskere, der er hårdest ramt af de høje energipriser, vil den alligevel komme nogle forbrugere til hjælp.

Det vurderer Morten Bruun Pedersen, der er cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk.

- Vi ved fra vores gældsrådgivning og dem, vi ellers har kontakt med, at der er nogle, der sidder med håret i postkassen lige nu.

- De er pressede, og for dem er det vigtigt, at der er styr på de forskellige poster i budgettet. Det her giver noget ro, så man ved, hvilken ramme man har at arbejde med, selv om det selvfølgelig stadig er hårdt, siger han.

Hos Tænk har man frygtet, at de høje energiudgifter ville få nogle forbrugere til at træffe kortsigtede, ufornuftige beslutninger og optage dyre lån, der vil skade deres økonomi på lang sigt.

Og selv om regeringens forslag ikke ændrer på, at der stadig er en regning, der skal betales i fremtiden engang, så har det den fordel, at der stadig er gode grund til at spare på energien derhjemme.

- Det er måske ikke den mest elegante løsning, men incitamenterne er ikke helt tossede i forhold til, at vi gerne skulle have det samlede elforbrug ned.

- Forbrugerne ved godt, at det, de kan spare nu, skal de ikke betale tilbage senere hen, og på den måde kan det her være med til at sænke strømforbruget i modsætning til, hvis man fjernede en masse afgifter, siger Morten Bruun Pedersen.

