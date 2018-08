Energiminister: Lav afgift på elbiler kommer ikke til at virke

Kunstig lav afgift på elbiler kommer ikke til at virke, mener energiministeren, som vil lade priserne stige.

Klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) mener, at den kunstige lave pris på elbiler ikke kommer til at sparke gang i det træge salg.

Derfor lægger han hverken op til en ny aftale om at fjerne registreringsafgiften på elbiler eller at forlænge fastfrysningen på 20 procent.

- Selv hvis vi støttede udbredelsen af elbiler med fuld afgiftsfritagelse, hvilket vi stort set gør nu, ville vi ikke kunne skubbe ret meget på salget af dem.

- Det er teknologiudvikling, der er brug for, til at sikre biler med en længere rækkevidde, siger ministeren til Børsen.

Meldingen kommer forud for forhandlingerne om både en ny finanslov og et klimaforlig. Førstnævnte præsenteres i form af regeringens udspil 30. august, mens ministeren endnu pudser på sit udspil på klimaområdet.

Efter nytår skal registreringsafgiften for elbiler efter planen stige fra 20 procent til 40 procent af satsen for benzin- og dieselbiler. Det viser beregninger, som Bilinfo har lavet for Børsen.

Det blev aftalt af regeringen, Socialdemokratiet og De Radikale sidste forår.

Ministeren peger på, at salget kun udgør en andel på 0,45 procent af de solgte personbiler i årets første halvdel.

Selv meget store beløb fra statskassen vil ikke skubbe særlig meget på antallet nu og her, mener han.

- Lav afgift på elbiler kommer ikke til at virke. På den lange bane er det jo heller ikke nogen holdbar løsning.

- Jeg har svært ved at se, hvordan vi skulle kunne klare de offentlige udgifter og vores velfærdssamfund uden et væsentligt bidrag fra registreringsafgifterne, siger Lars Christian Lilleholt til avisen.

Dansk Folkeparti kalder det en afgift for de rige, der køber dyre elbiler billigere. De Konservative har endnu ikke lagt sig fast.

Liberal Alliance mener, at samfundet vil klare sig bedre uden nogen registreringsafgift overhovedet og ser den gerne fjernet for elbiler også.

/ritzau/