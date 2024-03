Energiselskab lader kunder se klimaaftrykket fra deres strøm

Brugere af Andel Energis app vil fremover kunne følge med i, hvor klimavenlig deres strøm er.

Det skriver energiselskabet i en pressemeddelelse.

Appen har omkring en million brugere, og de første har allerede fået adgang til den nye funktion. De sidste vil få adgang fredag eller hen over weekenden, lyder forventningen fra Andel Energi.

Selskabets app har indtil videre kunnet bruges til at følge forbrug og se priser time for time på strøm.

Det vil man stadig kunne.

Men som noget nyt vil man også kunne se, hvornår strømmen har mindst klimabelastning, samt hvilke energikilder strømmen kommer fra.

Formålet er at gøre det nemmere for folk at bruge strøm med mindst mulig udledning af CO2, siger funktionschef i Andel Energi Jack Kristensen.

- Det er vores holdning, at vi alle sammen skal bidrage til den grønne omstilling. Derfor er det vigtigt, at man bliver bevidst om, hvilket CO2-aftryk man efterlader med sit energiforbrug.

- Vi håber, at den her nye funktion vil gøre det nemmere for folk at træffe gode og bæredygtige valg i løbet af døgnet, siger Jack Kristensen.

Han fortæller, at man ved at planlægge sit forbrug kan mindske sin udledning af CO2 markant.

Vælger man for eksempel at vaske tøj, når strømmen kommer fra grønne energikilder, kan ens udledning være op til tre gange så lille, som hvis strømmen kom fra for eksempel kul eller olie, forklarer Jack Kristensen.

Han anbefaler, at man fokuserer på de ting i ens hjem, der bruger meget strøm.

Ud over tøjvask kan det blandt andet være fornuftigt at planlægge, hvornår man bruger tørretumbler eller oplader en elbil.

Mens klimafunktionen er ny, har mange forbrugere allerede fået for vane at tjekke priser, inden de sætter en tøjvask over.

Gør man det, kan man glæde sig over, at der er et stort overlap mellem de billige timer og de grønne timer.

- Energi fra solceller og vindmøller er billig, så de timer, hvor strømmen er billig, vil oftest være dem, hvor ens CO2-aftryk er lavest.

- Men man kan ikke være sikker på, at det altid er sådan. Så i nogle tilfælde vil man skulle vælge, om man vil prioritere at være prisbevidst eller grøn, siger Jack Kristensen.

Andel Energi, som har over 1,2 millioner kunder, er Danmarks største leverandør af el og naturgas.

