Energistyrelsen bekræfter fjerde gaslækage i Østersøen

Det ene rør på Nord Stream 2 har ikke én, men to lækager, bekræfter Energistyrelsen i Danmark.

Energistyrelsen i Danmark bekræfter den svenske kystvagts melding om, at der er en fjerde gaslækage i Østersøen.

- Det, som jeg kan sige, er, at det er et læk på det rør i Nord Stream 2, som i forvejen var beskadiget, siger Kristoffer Böttzauw, direktør i Energistyrelsen.

Dermed er der fortsat et gasrør på Nord Stream 2, der er intakt. Det skyldes, at hver Nord Stream-forbindelse har to gasrør.

På Nord Stream 1 er det begge rør, der har en lækage. De er i Danmarks eksklusive økonomiske zone.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det fjerde læk er sket i Sveriges eksklusive økonomiske zone. Dermed er begge lækager på Nord Stream 2 i svensk zone.

Energistyrelsen blev gjort opmærksom på lækket torsdag morgen af operatøren af Nord Stream 2.

Ifølge den svenske avis Aftonbladet blev lækket opdaget af den svenske kystvagt allerede tirsdag.

Den fjerde gaslækage ændrer dog ikke på situationen i Østersøen, lyder det fra Energistyrelsen.

- Det betyder sådan set bare, at gassen i det rør, der var beskadiget, løber lidt hurtigere ud, siger Kristoffer Böttzauw.

Forventningen er stadig, at rørene er tømt for gas søndag.

Energistyrelsen forventer ikke, at der kan være flere lækager på rørene i dansk zone.

- Vi har rimelig godt styr på, hvor de her læk var. Og det læk, der er på Nord Stream 2, er forholdsvis tæt på de læk, der er på Nord Stream 1.

Derfor kan det have taget længere tid for svenskerne at opdage det fjerde læk, lyder det.

- Danske forsvar- og søfartsmyndigheder holder selvfølgelig øje med, om der skulle komme andre læk, siger Kristoffer Böttzauw.

Desuden er der "øget overvågning af dansk energiinfrastruktur".

Nord Stream 1 og 2 går fra Rusland til Tyskland. Hvor Nord Stream 2 aldrig har været taget i brug, var Nord Stream 1 midlertidigt lukket, da sabotagen fandt sted.

/ritzau/