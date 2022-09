Energistyrelsen: Over halvdelen af gassen er ude af rørledninger

Langt over halvdelen af gassen har forladt Nord Stream 1 og 2. Den sidste gas forventes ude "omkring søndag".

Det oplyser Energistyrelsens direktør, Kristoffer Böttzauw, på myndighedsbriefing onsdag eftermiddag om gaslækagerne i Østersøen.

Han forklarer, at der er gas i rørene, selv om de ikke er i brug, fordi det blandt andet giver stabilitet i rørene, når de ligger på havets bund.

Direktøren slår igen fast, at Energistyrelsen vurderer, at det er en bevidst handling, der har ført til lækagerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Et gaslæk af denne karakter sker yderst sjældent. Og at der skulle opstå tre gaslæk ved uheld inden for et døgn er usandsynligt, siger Kristoffer Böttzauw.

Gasledningerne ligger på mellem 70 og 90 meters dybde. Rørene har en tykkelse på 12 centimeter af stål og beton, lyder det.

Myndighederne kan først undersøge skaderne på Nord Stream 1 og 2 nærmere i næste uge, når al gas er ude. Det skyldes, at det er farligt at være i nærheden af gasudslippene.

Københavns Politi har indledt og leder en efterforskning af lækagerne, oplyser direktør Anne Tønnes, der er direktør i politikredsen, på myndighedsbriefingen.

Det bliver efterforsket som en normal straffesag, forklarer Anne Tønnes.

Lækagerne på Nord Stream 1 og 2 blev konstateret mandag og tirsdag. Gasledningerne går fra Rusland til Tyskland.

De tre lækager er sket i internationalt farvand sydøst og nordøst for Bornholm.

/ritzau/