Energistyrelsens basisfremskrivning

* Energistyrelsen kommer hvert år med en faglig vurdering af, hvordan udledning af drivhusgasser samt energiforbrug og energiproduktion vil udvikle sig frem mod 2030.

* Forudsætningen for beregningerne er et såkaldt ”Frozen Policy” scenarie – altså et fravær af nye tiltag.

* Sidste år vurderede Energistyrelsen, at Danmark i 2030 vil have reduceret sin udledning af drivhusgasser med 46 procent i forhold til 1990.

* I år lyder vurderingen på 44 procent, hvilket ifølge Børsen skyldes, at styrelsen har rettet en regnefejl.

Kilde: Energistyrelsen, Børsen.

/ritzau/