Engang var tørklædeforbud "grotesk". Nu ser Socialdemokratiet det som en mulig løsning

Regeringen vil se nærmere på et forslag om at forbyde tørklæder i danske skoler - stik imod, hvad Socialdemokratiet mente for bare fem år siden. Det er ikke første gang, partiet har svært ved at finde fodfæste i tørklædedebatten

Det bør være forbudt for piger i danske skoler at bære tørklæde. Sådan lyder opfordringen fra Kommissionen for den glemte kvindekamp, som onsdag aften præsenterede deres første anbefalinger.

Kommissionen, som blev nedsat af regeringen tidligere i år, er ledet af Holbæks populære borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S), og meget tyder da også på, at den socialdemokratiske regering vil være lydhør over for forslaget.

“Vi kommer til at kigge ned i det. Vi kommer til at tage udgangspunkt i, at der er en kæmpe udfordring med unge kvinder og piger, som ikke har religionsfrihed, fordi de bliver pålagt religiøse normer fra deres familier,” lyder det ifølge Ritzau fra udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S).

Men skruer man tiden bare seks år tilbage, havde den socialdemokratiske pibe en helt anden lyd:

Artiklen fortsætter under annoncen

”Det er ikke nogen god idé at forbyde. Det med at blande sig i, hvad folk skal have på, det er simpelthen et indgreb i den personlige frihed,” sagde Dan Jørgensen, Socialdemokratiets daværende udlændingeordfører, da Dansk Folkeparti medbragte et lignende forslag ved 2025-forhandlingerne i 2016.

Og da debatten genopstod året efter, i 2017, stod Dan Jørgensen fast:

“Tørklæder har ikke samme undertrykkende effekt som burka. Derfor tænker vi, at forbud mod tørklæder er at gå for langt.”

Tørklædeforbud er “helt grotesk”

Det er ikke første gang, Socialdemokratiet har haft svært ved finde fodfæste i debatten om muslimsk hovedbeklædning. Faktisk har det nærmere været reglen end undtagelsen gennem de knap tyve år, som debatten har stået på.

Da Dansk Folkeparti i 2004 foreslog et tørklædeforbud blandt offentligt ansatte, var reaktionen fra Socialdemokratiet ikke til at tage fejl af. Partiets daværende næstformand, Lotte Bundsgaard, rasede dengang mod forslaget, som i hendes optik var dobbeltmoralsk:

“Forslaget er kun rettet mod muslimer og er derfor helt grotesk. Pointen er, at Dansk Folkeparti ikke ønsker en bedre integration, og det her forslag vil primært udelukke unge muslimske kvinder fra arbejdsmarkedet,” lød det dengang fra hende.

Den socialdemokratiske holdning havde ikke rykket sig i 2007, da Dansk Folkeparti endnu engang foreslog et forbud - denne gang på uddannelsesinstitutionerne.

"Den frie vilje til at klæde sig, som man vil, kan ikke anfægtes. Hvis voksne kvinder på universiteterne selv beslutter, at de vil gå med tørklæde, så skal jeg ikke blande mig i det. Omvendt er det betænkeligt, hvis børn bliver tvunget til at gå med det. Det går begge veje," mente partiets integrationsordfører Henrik Dam Kristensen dengang.

Da integrationsordføreren året efter i 2008 blev bedt om at forholde sig til et forslag om et lokalt forbud mod tørklæder på skolerne i Svendborg Kommune, var han mindre afvisende. Et reelt forbud var dog stadig utænkeligt:

“Jeg bryder mig ikke om tørklæder, fordi det sender nogle forkerte signaler. Og hvis tørklæderne bliver båret efter faderens ønske, er jeg imod det. Men vi har religionsfrihed i Danmark, og jeg mener ikke, man kan forbyde det. Men jeg synes, det er en god og vigtig debat, som de vil tage i Svendborg,” sagde integrationsordfører Henrik Dam Kristensen dengang.

Hvad er det nu, vi mener?

Det helt store paradigmeskifte indtraf først senere i 2008, hvor Henrik Dam Kristensen sprang med på Dansk Folkepartis vogn, da partiet endnu engang foreslog et bredt forbud mod tørklæder blandt offentligt ansatte.

Det faldt imidlertid ikke i god jord hos det socialdemokratiske bagland. Forslaget mødte kritik fra en række socialdemokratiske borgmestre samt gruppeformand Carsten Hansen og klimaordfører Mette Gjerskov, der var “lodret uenig”.

Det hele endte med, at Henrik Dam Kristensen trak i land kort efter, mens formand Helle Thorning-Schmidt måtte rede trådene ud og forklare, at forbuddet mod religiøse symboler kun burde gælde magtudøvere som politifolk og dommere og altså ikke eksempelvis pædagoger og lærere

“Vi ønsker ikke at køre en hetz mod muslimer ligesom Dansk Folkeparti,” sagde hun i den forbindelse.

I samtalebogen “Den første”, som udkom året inden, havde Helle Thorning-Schmidt imidlertid bedyret, at hendes grænse “går ved, om en skolelærer kan møde op med tørklæde på i undervisningen. Det mener jeg ikke, de skal."

Helle Thorning-Schmidt genbesøgte debatten i 2010, da hun deltog i Debatten på DR 2.

“Personligt har jeg svært ved at forstå, at kvinder skal skjule deres hår, men selvfølgelig skal vi ikke forbyde tørklæder,” sagde hun i den forbindelse.

Om denne selvfølgelighed holder, vil den nærmeste fremtid vise.