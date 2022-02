Engelbrecht: Min fremtid er op til Folketinget

Efter torsdagens samråd er regeringens støtteparti Enhedslisten gået i gruppemøde for at tage stilling til, om partiet fortsat har tillid til transportminister Benny Engelbrecht (S).

Sagen drejer sig om, at der under forhandlinger om den milliarddyre aftale om infrastruktur var tal for CO2-udledning, som ikke blev fremlagt for partierne.

Uden Enhedslistens støtte kan transportministeren risikere at få et flertal imod sig og dermed blive nødt til at trække sig.

- Det er op til Folketinget at beslutte den slags ting. Det er ikke mig, siger Benny Engelbrecht efter samrådet.

Frie Grønne sagde allerede under samrådet, at partiet vil stille mistillidsvotum til Benny Engelbrecht.

Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, siger efter samrådet, at det er en alvorlig sag, men at Venstre vil lade det være op til regeringens støttepartier, om Benny Engelbrecht kan blive på sin post.

Transportministeren siger efter samrådet, at ordførerne skulle have haft tallene for CO2-udledning, selv om der var tale om usikre estimater. Det sagde han også på samrådet.

- Selvfølgelig skulle vi have gjort det muligt, at ordførerne skulle kunne se ind i de store komplikationer, der var ved med arbejdet med de konkrete modeller, siger Benny Engelbrecht.

/ritzau/