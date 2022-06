Engell: Alternativet og Frie Grønne formår ikke at markere sig

Lørdag eftermiddag talte Frie Grønnes politiske leder, Sikandar Siddique, fra Hovedscenen på Folkemødet på Bornholm om at producere mindre, forbruge mindre og om en kortere arbejdsuge på kun fire dage.

- Vi skal sætte tempoet ned. Producere mindre, forbruge mindre, arbejde mindre og leve mere. Samfundet skal ikke styres gennem vækstmål og excel-ark, men derimod for og af de mennesker, der lever i det, sagde Sikandar Siddique fra scenen.

Kun et par timer senere gik Franciska Rosenkilde på scenen for at holde tale som politisk leder for Alternativet.

Og her er budskaberne igen: Mindre produktion, mindre forbrug og mindre arbejde.

- Det bæredygtige samfund er et opgør med tankegangen om, at vi skal arbejde, producere og forbruge mere i morgen, end vi gjorde i går. For klodens skyld. For samfundet skyld. For hver og en af os, sagde Franciska Rosenkilde.

Frie Grønne er blevet stiftet af blandt andre tre folketingsmedlemmer, som forlod Alternativet, efter at Josephine Fock blev valgt som formand.

Siden har de to partier haft en opgave med at overbevise potentielle vælgere om, at Frie Grønne og Alternativet ikke blot er det samme parti.

Det er dog ikke lykkedes, lyder vurderingen fra politisk kommentator Hans Engell.

- De har ikke formået at markere sig i forhold til hinanden, siger Hans Engell.

- Det er klart, at der er nogle forskelle, og der er også nogle forskelle i personprofilerne. Men man skal være meget dedikeret vælger på den front for at vælge det ene parti frem for det andet, siger Hans Engell.

- Det bliver svært at komme igennem en kommende valgkamp. Også fordi den dagsorden, de har, er overtaget af andre partier på venstre-fløjen.

I den seneste måling fra analyseinstituttet Voxmeter står Frie Grønne til at få 0,3 procent af stemmerne, hvis der var valg i morgen. Alternativet står til 1,3 procent.

Ingen af partierne kommer altså ifølge målingen over spærregrænsen, som det ser ud nu.

- Dybest set ville de optimere deres chancer, hvis de stillede op som ét parti, men det ligger jo nok ikke lige for, siger Hans Engell.

Han henviser til, at da de tidligere Alternativet-medlemmer Sikandar Siddique, Susanne Zimmer og Uffe Elbæk forlod partiet, skete det under stor dramatik og som følge af personopgør.

