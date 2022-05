Engell: Arendts afsked er dødsstød for KD i Folketinget

Formanden for Kristendemokraterne stopper og melder sig ud. Skæbnesvangert for partiet, siger kommentator.

Det er stærkt overraskende og tegner et billede af et parti i opløsning, at Isabella Arendt tirsdag har meldt sin afgang som formand for Kristendemokraterne.

Det vurderer Hans Engell, politisk kommentator.

- Først forsvinder deres eneste folketingsmedlem, og nu går partiformanden, og der er ingen ledelse til at tage over. Meget tyder på, at de indre spændinger har været enorme, og at abortpolitik og andet spiller en rolle.

- Det er et parti, der i landspolitikken er rådvilde om, hvilken kurs de er på, siger han.

Arendt forlader Kristendemokraterne, under en måned efter at partiets eneste folketingsmedlem, Jens Rohde, har sagt, at han stopper i dansk politik ved næste folketingsvalg.

Og tidligere i år fortalte partiets vestjyske spidskandidat Kristian Andersen, at han heller ikke genopstiller ved næste valg.

Partiet, der bekender sig til blå blok, har altså på kort tid mistet sine ansigter udadtil, og det kan vise sig skæbnesvangert - især når der er mindre end et år til, at næste valg til Folketinget skal være afholdt.

- De kan overleve som parti, fordi de har en rimelig stærk lokal forankring, men de kommer ikke i Folketinget. Det her betyder definitivt farvel for KD som folketingsparti, siger Hans Engell.

/ritzau/