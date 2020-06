Engell: Ellemann skal nu bruge alle kræfter som politisk leder

Jakob Ellemann-Jensen (V) trak sig som gruppeformand. Han skal styrke det blå samarbejde, mener Hans Engell.

Jakob Ellemann-Jensen (V) har torsdag trukket sig som gruppeformand for Venstre. Det er et ønske om, at koncentrere sig mere om at gøre sig gældende politisk.

Det vurderer politisk kommentator Hans Engell.

- Der er ikke noget egentlig blåt alternativ til Mette Frederiksens (S) regering i dag.

- Det er klart, så er Jakob Ellemann-Jensen nødt til at bruge alle kræfter på den opgave de kommende år. Det her er et udtryk for, at han skal gøre sig mere gældende politisk, siger Hans Engell.

Hans Engell peger på, at Ellemann-Jensen ikke længere kan sidde og bruge tid på at varetage opgaverne som gruppeformand, når han også skal gøre sig gældende som statsministerkandidat for blå blok.

- Han skal bruge tid på at styrke det blå samarbejde. I øjeblikket fungerer det blå samarbejde overhovedet ikke. Han skal koncentrere sig om det politiske.

- Han kan ikke sidde og bruge tid på at fordele kontorer og aftale møder i udvalg, siger Hans Engell.

Ifølge kommentatoren er mange af opgaverne løbende blevet overdraget til gruppenæstformand Karsten Lauritzen (V). Han ser også ham som den mest oplagte kandidat til at overtage posten som gruppeformand i Venstre.

