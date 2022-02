Engell: FE-sag rykker tættere på regeringen efter løsladelse

Lars Findsen blev løsladt torsdag, men er stadig sigtet efter paragraf om at røbe statshemmeligheder.

Løsladelsen af Lars Findsen, den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, kommer efter en uge, hvor kritikken af den politiske håndtering er taget til.

Den er kommet fra tidligere højtstående embedsmænd og toppolitikere.

Og Østre Landsrets løsladelse af Lars Findsen øger yderligere presset på regeringen, vurderer politisk kommentator Hans Engell, som desuden er tidligere konservativ forsvars- og justitsminister

- Uanset kritik fra tidligere departementschefer og så videre, så har regeringen indtil nu kunnet sige, at opklaringsarbejdet er politiets sag, siger Hans Engell.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Men med løsladelsen sender landsretten et signal om, at nu må man til at blive færdige med efterforskningen og beslutte, om der skal rejses tiltale eller ej.

Og dermed nærmer sagen sig regeringens bord. For det fremgår tydeligt af loven, at hvis anklagemyndigheden vil rejse tiltalele for overtrædelse af straffelovens paragraf 109, så skal tiltalen godkendes af justitsministeren.

Paragraf 109 drejer sig om afsløring af statshemmeligheder.

- Det vil sige, at Nick Hækkerup (justitsminister, red.) er nødt til at foretage en selvstændig vurdering af sagen. Dermed er det også en beslutning, der træffes på regeringsniveau, siger Hans Engell.

- Så kort sagt med afgørelsen i går, begynder sagen for alvor at rykke ind på det politiske bord.

Lars Findsen blev anholdt 8. december om formiddagen i Københavns Lufthavn. Siden da har han været frihedsberøvet af Københavns Byret. Den første fængslingskendelse blev afsagt 9. december.

Selv om Lars Findsen, der nægter sig skyldig, nu har kunnet forlade arresten i Hillerød, er han fortsat sigtet.

Landsretten finder, at der en begrundet mistanke om, at han har overtrådt den sjældent anvendte paragraf om at røbe statshemmeligheder.

/ritzau/