Engell: Jon Stephensens orlov er en klassisk Løkke-manøvre

Politisk kommentator Hans Engell ser det som en "klassisk Løkke", at Jon Stephensen (M) søger om selvbetalt orlov fra Folketinget frem til 3. oktober.

Mandag aften lagde Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, en video på Facebook, hvor han fortalte om beslutningen.

Det sker efter sagen om, at 63-årige Jon Stephensen i februar skrev i en sms-besked til en 19-årig partifælle, at hun var "smuk med den lækreste krop".

- Lars Løkke håber på, at sagen går lidt i glemmebogen, at der falder ro over sagen, og at Jon Stephensen så med en meget stor undskyldning og beklagelse og garanti for, at det aldrig kommer til at ske igen, så kan vende tilbage. Det, tror jeg, er hans håb, siger Hans Engell.

- Omvendt, hvis det her nu udløser en intern storm i partiet og skarp kritik, og ungdomsorganisationen, som går virkelig hårdt ud, så har Løkke også muligheden for at kunne træffe den skarpere sanktion på et senere tidspunkt.

- Han håber, at sagen falder ned, men han har købt sig tid til at kunne træffe en anden løsning i de kommende måneder. Så det er klassisk Løkke, det her, siger Hans Engell.

/ritzau/