Engell kalder melding om flerpartiregering for gamechanger

Det er meget markant, når statsminister Mette Frederiksen (S) i Jyllands-Posten søndag siger, at hun gerne vil åbne for en diskussion om en bred regering over midten, mener politisk kommentator Hans Engell.

- Det er det, man kalder en gamechanger, fordi Mette Frederiksen i 2018 meget markant har meldt ud, at hun gik efter en etpartiregering, siger politisk kommentator Hans Engell.

I interviewet med Jyllands-Posten siger Mette Frederiksen, at det er krigen i Ukraine og coronakrisen, der har fået hende til at ville åbne for diskussionen om en regering over midten.

Hans Engell mener dog også, at der kan være andre årsager til det.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg tror, at man skal læse det som en taktisk melding. Det er en Mette Frederiksen, der godt kan se, at hun nu har kørt i over tre år med en regering uden De Radikale og SF, og at det bliver svært for hende at komme uden om dem.

- Og jeg tror også, at det handler meget om, at Mette Frederiksen oplever de her angreb mod regeringen for magtfuldkommenhed, og at hun og Barbara Bertelsen (departementschef i Statsministeriet, red.) styrer alt i Danmark, og det billede af hende selv og regeringen vil hun gerne væk fra, siger Engell.

/ritzau/