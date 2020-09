Engell: Kofods udtalelse må lukke sexsag

Jeppe Kofod (S) har torsdag aften undskyldt for en sexsag fra 2008, som de seneste dage er genopblusset.

Det er klogt af udenrigsminister Jeppe Kofod (S) at tage det fulde ansvar for en sexsag fra 2008, som de seneste dage er blusset op igen.

Det siger politisk kommentator Hans Engell, som mener, at nogle kritikere bestemt ikke vil være tilfredse med udenrigsministerens udtalelse.

- Men andre vil sige, at nu kan den historie nok heller ikke trække mere, siger han.

Jeppe Kofod (S) undskylder torsdag aften, at han i 2008 havde sex med en 15-årig pige fra partiets ungdomsparti, DSU.

- Jeg ved godt, det ikke er nok at undskylde. Jeg ville ønske, at jeg kunne lave det om. Det eneste, jeg kan gøre, er at angre, siger han til TV2 og tilføjer, at han ville ønske, at pigen ikke var bragt i en sådan situation.

Ifølge Hans Engell kan Kofods udtalelse være med til at frede ham som udenrigsminister.

- Det her må vel lukke sagen. Dermed ikke sagt at alle er tilfredse, men som politisk tema må den være slut, siger Engell.

