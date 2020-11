Engell: Kommunalvalg bliver afgørende for Alternativet

Alternativet skal vise, at partiet er relevant i hele landet før næste års kommunalvalg, vurderer Hans Engell.

Alternativet skal på jagt efter en ny politisk leder, efter Josephine Fock lørdag har trukket sig.

Den næste politiske leders opgave bliver ifølge politisk kommentator Hans Engell at genopbygge partiet på 12 måneder, før kommunal- og regionsrådsvalgene om et år vil vise, om partiet er levedygtigt på nationalt plan.

- Delmålet er kommunalvalget næste år. Det bliver en lang kommunal- og regionsrådskampagne. Der er det helt afgørende for dem at sikre sig en repræsentation, siger han.

- Selv om Alternativet i allerhøjeste grad er et parti med sin styrke i København og de store byer, er der nogle hotspots rundt om i landet, hvor partiet har kunne slå i gennem i mindre omfang.

- Derfor bliver regionsråds- og kommunalvalget en fuldstændig afgørende generalprøve på det folketingsvalg, der kommer på et tidspunkt.

Det vides endnu ikke, hvem der tager over for Josephine Fock. Partiets eneste folketingsmedlem, Torsten Gejl, har allerede takket nej. Afløseren kan meget vel findes i netop det kommunale bagland, vurderer Hans Engell.

Han peger blandt andet på Franciska Rosenkilde, der i dag er kultur- og fritidsborgmester i Københavns Kommune, som en mulig kandidat.

- De skal finde en formand eller forkvinde, der har synlighed, medietække og gennemslagskraft. Og som kan holde sammen på den gruppe, der er omkring Alternativet, siger Hans Engell.

- Selv om de ligger helt elendigt i meningsmålingerne, så skal man huske, at de har stadig en organisation og en række kommunale repræsentanter. Så der er noget at bygge videre på.

Selv om Alternativet i Ritzau Index' gennemsnit af meningsmålinger fra de største institutter står til 0,8 procent af stemmerne, mener den politiske kommentator altså ikke, at det er givet på forhånd, Alternativet ryger ud af Folketinget.

- De kan håbe, at der er et vælgersegment, der har en oplevelse af, at den nuværende regering sammen med SF, Radikale og Enhedslisten ikke når nok og ikke gør nok på det grønne område, siger Hans Engell.

Alternativet har 11 medlemmer af byråd i otte kommuner samt to regionsrådsmedlemmer.

/ritzau/