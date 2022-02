Engell: Messerschmidts strategi om ro og samarbejde er fejlet

Det er et hårdt slag for både Dansk Folkeparti og den nykårede formand Morten Messerschmidt, at fire af Dansk Folkepartis folketingsmedlemmer har valgt at melde sig ud af partiet. Det fastslår politisk kommentator Hans Engell.

- Det er nogle markante profiler, der forlader partiet. Især Bent Bøgsted og Liselotte Blixt har tegnet DF på centrale områder. Det er et udtryk for, at den ro og det samarbejde, som Messerschmidt lagde op til, ikke er lykkedes, siger han.

Ifølge Hans Engell kan Messerschmidt ikke vide sig sikker på, at de fire bliver de sidste folketingsmedlemmer, der melder sig ud af Dansk Folkeparti.

- Et medlem som Marie Krarup har ikke på nogen måde indstillet skydningen, og hun er på en række politikområder på en helt anden linje end Messerschmidt, siger han.

/ritzau/