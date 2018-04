Engell: Mette F. ånder lettet op efter overenskomstaftaler

S havde været i en vanskelig og presset situation, hvis der var kommet en storkonflikt, mener kommentator.

Det er en stor lettelse for Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, at de offentlige overenskomster i weekenden faldt på plads, da staten indgik en aftale efter kommuner og regioner.

Det mener politisk kommentator Hans Engell, før Mette Frederiksen mandag for første gang kommenterer overenskomsterne ved et pressemøde i Socialdemokratiets gruppeværelse på Christiansborg.

- Det er en stor lettelse for Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, at der er kommet et forlig i hus. S havde været i en meget vanskelig og presset situation, hvis der var kommet en storkonflikt, siger Hans Engell.

- Partiet havde været nødt til at medvirke i et politisk indgreb. De seneste uger og måneder har overenskomstforhandlingerne slidt på de socialdemokratiske opinionstal.

Nu skal hun ikke støtte et upopulært politisk indgreb fra VLAK-regeringen. Det ville koste hende stemmer ved valget, især blandt offentligt ansatte. SF og Enhedslisten har bidt i hendes flanker, påpeger Hans Engell.

De Radikales leder, Morten Østergaard, og Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, har også sanket stemmer, mens Mette Frederiksen har været fastlåst.

- Hun har overhovedet ikke villet kommentere forhandlingerne. Det har skabt kritik i dele af hendes bagland. Især om omfanget af arbejdsgivernes lockout, siger Hans Engell.

S-formanden har været klemt mellem magtfulde S-borgmestre som Københavns Frank Jensen og Jacob Bundsgaard, Aarhus, der har støttet en streng lockout i KL's bestyrelse og faglige folk, som ikke ville høre hende 1. maj i Aalborg.

- Socialdemokratiet står over for en del af fagbevægelsen, som bliver stadig rødere. Det er hendes aflyste 1. maj i Aalborg et eksempel på. Der sker en polarisering i dele af fagbevægelsen, siger Hans Engell.

/ritzau/