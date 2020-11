Engell: Mette F. skal bruge en voksen på fødevareministerpost

Hans Engell vil ikke blive overrasket, hvis statsministeren udnytter muligheden for en mindre ministerrokade.

I løbet af de seneste få år har både to tidligere Venstre-ministre, Eva Kjer Hansen og Esben Lunde Larsen, og nu Mogens Jensen (S) trukket sig fra posten som fødevareminister.

Derfor har statsminister Mette Frederiksen (S) brug for, at en ny fødevareminister kan få ryddet godt og grundigt op i ministeriet, siger politisk kommentator Hans Engell.

- Det har jo været et svingdørsministerie uden lige. Det har været nogle møgsager, hvor mange af sagerne har båret præg af, at de ikke har fået en ordentlig embedsmandsmæssig behandling, siger han.

Mogens Jensen har onsdag valgt at forlade sin post som fødevareminister på baggrund af sagen om den ulovlige ordre om at aflive alle mink, som regeringen gav på et pressemøde 4. november.

- Den nye minister skal være en dygtig politiker med stor administrativ styrke, siger Hans Engell.

- Det nytter ikke noget, at det er en fuldstændig junior. Det skal være en voksen minister, som kan tage fat. Mette Frederiksen kan ikke leve med, at der bliver ved med at være møgsager i det ministerium.

Hans Engell forestiller sig, at statsministeren vil dele Miljø- og Fødevareministeriet op i to ministerier. Desuden virker det oplagt, at to eller tre af de nuværende ministre involveres i en mindre rokade.

- Det kunne eksempelvis være kulturminister Joy Mogensen (S), som kom med i en mindre rokade. Det har ikke kørt helt så godt derovre. Så kunne hun blive miljøminister, og Lea Wermelin (nuværende miljøminister, red.) kunne flyttes til et andet ministerium.

- Men det er rent gæt, siger Hans Engell, som ikke vil give et bud på, hvem Mette Frederiksen kan finde på at indsætte som ny fødevareminister.

- Jeg tror bare, at vi skal indstille os på, at der kommer to nye ministre. En miljøminister og en fødevareminister, siger den politiske kommentator.

I den redegørelse om minkforløbet, som regeringen er kommet med onsdag, fremgår det, at Miljø- og Fødevareministeriets departementschef, Henrik Studsgaard, godt vidste, at der ikke var hjemmel i loven.

Det undlod han dog ifølge redegørelsen at orientere ministeren om.

Regeringens støtteparti SF har allerede meldt ud, at det mener, at Henrik Studsgaard også bør forlade sin post.

