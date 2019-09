Engell: Ny Venstre-ledelse skal på lang march

Venstre har sat et stærkt hold, men forude venter en lang periode i opposition og potentielt mange uenigheder.

Venstres nykårede formand Jakob Ellemann-Jensen kalder selv folketingsgruppens nye ledelse et drømmehold - "et dream team".

Og selv om det er svært for Jakob Ellemann-Jensen at sige andet, så giver politisk kommentator Hans Engell ham ret i, at han har sat et godt hold.

Samtidig sender han et signal om, at der er sket et generationsskifte i Venstre, efter at Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen forlod deres poster efter nogle hektiske uger med meget intern uro i partiet.

- Det slår igennem hele vejen rundt, at det er en ny generation og et nyt hold, siger han.

- Jeg synes, at han har sat et stærkt hold med meget ministererfaring. Men forude venter der jo en lang oppositionsperiode - må vi regne med - så det kan blive en lang march for Venstre.

Jakob Ellemann-Jensen skal selv varetage opgaven som gruppeformand, mens Karsten Lauritzen (V) er blevet ny gruppenæstformand og Sophie Løhde (V) politisk ordfører.

Da Venstre valgte ny formand og ny næstformand på partiets ekstraordinære landsmøde i weekenden, talte både Jakob Ellemann-Jensen og Inger Støjberg om, at det nu skal være slut med fløjkrige i Venstre.

Spørgsmål: Vil den nye gruppeledelse være med til at forhindre de fløjkrige, som har martret Venstre i flere år?

- Det er for tidligt at sige. Det finder vi først ud af, når det politiske klaver begynder at spille, og vi kommer ind i de konkrete afgørelser.

- Der er jo et hav af store temaer, hvor Venstres folketingsgruppe ikke har været enig, siger Hans Engell.

Han nævner udlændingepolitik, nedlæggelse af regionerne og klimaet over for landbrugets interesser som centrale punkter, hvor Venstres folketingsgruppe kan blive meget uenig.

/ritzau/