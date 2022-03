Engell: Nyt trusselsbillede vil øge forsvarsbudget massivt

Partierne kan hurtigt blive enige om at afsætte et stort engangsbeløb til Forsvaret, vurderer kommentator.

Det danske forsvarsbudget vil få et væsentligt løft under kommende forhandlinger.

Det vurderer politisk kommentator og tidligere forsvarsminister Hans Engell.

- Krigen i Ukraine betyder, at Danmark vil slutte sig til rækken af Nato-lande, der vil øge forsvarsbudgettet massivt, fordi man simpelthen ser en fuldstændig forandret trusselssituation.

- Ruslands angreb på Ukraine har med et slag ændret forsvarets vilkår i alle europæiske lande. Det betyder, at de næste to-tre år vil der blive brugt rigtig mange milliarder på forsvar i landene. Og Danmark vil slutte sig til. Det vil blive en meget betydelig forøgelse, man lægger op til, siger han.

Statsministeriet har torsdag oplyst, at der foregår indledende politiske forhandlinger om at styrke dansk forsvar og sikkerhed.

Formålet er at blive enige om den fremtidige forsvars- og sikkerhedspolitik. Et emne, som fylder alt i disse dage, mens krigen i Ukraine er i gang.

Der er en række emner på bordet. Blandt andet skal der ifølge De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, nås til enighed om en straksbevilling til det danske forsvar. Der skal også diskuteres, om det danske EU-forsvarsforbehold skal til en folkeafstemning.

Og så skal der lande et forsvarsforlig med en enig principbeslutning om en konkret dato for, hvornår Danmark skal nå et forsvarsbudget, som udgør to procent af bruttonationalproduktet, BNP.

Ifølge Hans Engell er det sandsynligt at nå frem til en forsvarsaftale, der strækker sig over ti år, hvor de to procent er bygget ind.

Til gengæld er det "rigtig giftigt" at blande forsvarsforbeholdet sammen med krigen, fordi EU's forsvarsdimension "intet har med Ukraine at gøre".

Han vurderer, at politikerne i to hug vil lave aftaler.

- Jeg tror, at de kan blive enige om at lave en aftale med kort horisont med en stor engangsbevilling til Forsvaret.

- Og så i øvrigt nå til enighed om, at man inden sommerferien skal tage fat på forhandlinger om et tiårigt forsvarsforlig, siger Hans Engell.

En stor engangsbevilling vil ifølge Engell være tre til fem milliarder kroner.

Finansminister Nicolai Wammen (S) har tidligere oplyst Folketinget, at et forsvarsbudget på to procent af bruttonationalproduktet i 2030 vil kræve at der tilføres 17,9 milliarder kroner årligt mere end i dag.

/ritzau/