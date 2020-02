Engell om angrebsmail: Venstre forsøger at malke beklagelse

Venstre skal passe på, at det ikke kammer over, siger kommentator Hans Engell om udfald mod Socialdemokratiet.

Venstre forsøger at malke situationen ved at få statsministeren for bordenden i forhandlingerne om økonomisk omfordeling mellem kommunerne. Det mener politisk kommentator Hans Engell.

Statsminister Mette Frederiksen (S) beklagede tirsdag, at Socialdemokratiet ifølge en intern mail havde planlagt et "angreb" på Venstre, selv om partierne forhandler om udligning. Venstre øjner en mulighed ifølge Engell.

- Venstre vil gerne holde gryden kogende. Socialdemokratiet har dummet sig, statsministeren var tvunget til at give en beklagelse i Folketingssalen. Nu vil Venstre gerne have mest muligt politisk effekt ud af det, siger han.

Venstre afviste efter beklagelsen at møde op til yderligere forhandlinger tirsdag, og onsdag kræver leder Jakob Ellemann-Jensen, at Mette Frederiksen overtager forhandlingerne.

Socialdemokratiet forhandler med flere partier om en omfordeling eller udligning mellem rige og fattige kommuner.

Aftalen skal fordele omkring 18,5 milliarder kroner mellem landets 98 kommuner.

Ved en fejl blev en mail, der omtalte angreb på Venstre, sendt til en journalist på Jyllands-Posten, hvilket har vakt udbredt kritik.

I valgkampen havde Venstre dog også selv udarbejdet en manual, der skulle sikre, at partiets folketingskandidater kunne kritisere Socialdemokratiets udlændingepolitik.

Men partiet forsvarer det med, at det er sædvane i valgkampe og ikke er sket under forhandlinger som nu.

Engell kalder Venstres nye krav for et politisk lommetrick.

- Venstre skal også passe på, at det ikke bliver lige lovligt smart. Venstre har også selv leveret papirer, som viser, at man spillede med flere sæt kort. Venstre skal passe på, den ikke kammer over, siger Hans Engell.

Hans Engell mener, at det trods problemerne er sandsynligt, at det ender med en aftale.

For det første er der mange Venstre-kommuner, som vil nyde godt af en ny omfordeling. For det andet er der mange kommuner, der skiftevis er ledet af Socialdemokratiet eller Venstre, og det vil være godt signal for V at sikre dem inden kommunalvalget november 2021.

Og endelig, hvis Venstre ikke går med i en aftale, vil mange af partiets borgmestre sandsynligvis i stedet skulle af med penge, fordi regeringens støttepartier vil tage sig godt betalt for at gå med i en aftale.

Venstre lancerede i sidste uge tre krav for at gå med i en aftale.

To af kravene er spiselige, mener Engell, der er skeptisk over for partiets udlændingekrav.

Det går ud på, at der skal skæres i det særlige tilskud til kommuner med mange borgere med udenlandsk herkomst. Det vil formentlig især ramme socialdemokratiske kommuner på Vestegnen.

/ritzau/