Engell om byplan for København: Løkke vil erobre byvælgere

Overborgmester har brug for dynamik i byen, og Løkke har brug for vælgere forud for valget ifølge kommentator.

Det er i allerhøjeste grad taktisk smart at præsentere det nu, siger politisk kommentator Hans Engell om den nye udvidelse af hovedstaden.

København skal udvide med en ny bydel, der skal huses på en kunstig ø mellem Nordhavn og Refshaleøen. Den skal have en metrotilføjelse, der skal bygges en omfartsvej, og muligheden for en havnetunnel undersøges.

Det er klogt at præsentere det op til et folketingsvalg, der skal komme senest i juni næste år, mener Hans Engell.

- Det sender et kraftigt signal om, at Løkke er dybt interesseret i hovedstadens udvikling, men om det hjælper noget op til et valg, tvivler jeg på.

- Dertil har der været alt for mange udflytninger af statslige arbejdspladser, og de havde et katastrofalt kommunalvalg, siger Hans Engell.

Planen blev præsenteret af statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), Københavns overborgmester, Frank Jensen, og to ministre fredag formiddag.

- Frank Jensen har brug for, at der kommer noget mere dynamik omkring byen og byens udvikling, og Lars Løkke har i den grad brug for at vise, at Venstre interesserer sig for andet end det gule Danmark.

- Jeg tror ikke, det kommer til at hjælpe Venstre meget. Det er selvfølgelig et forsøg på at puste noget liv i det, at Venstre skal være noget andet end et udkantsparti, siger Hans Engell.

Den kunstige ø skal være en helt ny bydel kaldet Lynetteholmen. Her vil der blive skabt op mod 20.000 boliger.

De første vil blive bygget fra 2035, men Lynetteholmen er formentlig først udbygget i 2070. Det er planen, at skatteborgerne ikke skal have pungen op af lommen.

- Der kan komme en masse problemer undervejs, men så kører det alligevel. Statskassen må træde til i en periode, hvis det endelig er. Det er i hvert fald visionært, siger Hans Engell.

/ritzau/