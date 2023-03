Engell om formandsfarvel: Nye Borgerlige er under fuld selvopløsning

Det er grotesk, hvad der sker i partiet Nye Borgerlige, hvor formand Lars Boje Mathiesen ekskluderes for at stille pengekrav.

Det mener Hans Engell, der ikke mindes at have oplevet noget lignende i sin tid som politiker eller politisk kommentator.

- Det er fuldstændig groteske tilstande i partiet, og det understreger, at Nye Borgerlige må betragtes som et parti, som nu er under fuld selvopløsning.

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Måden det foregår på med aftenmøder og udsendelse af pressemeddelelse er fuldstændig grotesk. Selve sagen er vild, det er vilde tilstande, siger Hans Engell.

Sent torsdag aften videresendte partiet en medlemsmail til pressen, hvor det beskrives, at Lars Boje Mathiesen er færdig i partiet, fordi han har stillet "abnorme" pengekrav for at være formand.

Ellers ville han trække sig.

Partiet beskylder formanden for at stille krav om at få overført cirka 350.000 kroner til sin private konto.

Desuden skulle Lars Boje Mathiesen de seneste uger have afkrævet partiet over 2,6 millioner kroner i alt for at forblive som formand.

Lars Boje Mathiesen er ikke vendt tilbage på Ritzaus henvendelser.

Det er en måned siden, han blev valgt som formand, da partiet valgte nyt formandskab. Partiets næstformand, Henriette Ergemann, har også trukket sig som følge af en anden sag.

/ritzau/