Engell om ministerrokade: Bramsen var blevet skydeskive

Med sin rokade fredag har statsminister Mette Frederiksen (S) sikret lidt luftforandring for et par ministre, der var kommet under pres, vurderer politisk kommentator Hans Engell.

Særligt Trine Bramsen (S) var som forsvarsminister blevet fokus for kritik, siger han.

- Det var tydeligt, at Trine Bramsen var ved at blive en skydeskive på Christiansborg for oppositionen. Jakob Ellemann-Jensen har sagt, at de ikke vil forhandle forsvarsforlig med hende for bordenden.

- Der var en risiko for, at hun blev slidt helt ned på den post.

Hun skal nu være transportminister. Dermed bytter hun en verserende retssag mod den anholdte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og tunge forhandlinger om et kommende forsvarsforlig ud med transportområdet.

Her har den afgående transportminister Benny Engelbrecht (S) fået lukket en aftale om infrastrukturprojekter frem til 2035. Dermed er der ifølge Hans Engell allerede lagt nogle spor ud.

Den politiske kommentator pointerer dig, at Bramsen er ny i transportstoffet, og at det er et kompliceret området. Derfor mener han, at det er lidt af "et sats" af Mette Frederiksen.

Bramsen afløses af Morten Bødskov (S), der indtil i dag har været skatteminister.

- Han er erfaren, driftsikker og rolig i trækket. Samtidig kommer han væk fra Skatteministeriet, hvor der begynder at tegne sig en ny sag om hybridbilerne og de oplysninger, som han har givet, siger Hans Engell.

- Det er måske meget godt for ham at få luftforandring og komme over til noget andet.

Bødskov erstattes af politisk ordfører Jeppe Bruus (S), der betegnes af Hans Engell som en slider med et stort kendskab til skattestoffet.

/ritzau/