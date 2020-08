Engell om politiforlig: Særligt Radikale kan blive besværlige

Hans Engell spår, at regeringen kan lande et bredt forlig om politiet. Men R kan komme til at stå udenfor.

Forhandlingerne om en ny politiaftale skulle have været klappet af for længst. Men først kom massive problemer i politiet og hos domstolene og senere coronakrisen i vejen.

Men mandag er regeringen klar til at præsentere sit udspil til en kommende flerårig aftale for politiet.

Det er politisk kommentator Hans Engells forventning, at Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige vil bestræbe sig på at være med i en aftale.

Derimod kan regeringens støttepartier De Radikale og Enhedslisten gå hen og blive besværlige, lyder vurderingen fra den politiske kommentator.

- Der er en tradition for, at politiaftalerne er brede forlig. Men der er nogle af partierne, som vil slå sig i tøjret, siger Hans Engell.

Enhedslistens prioriteter til en politiaftale ligger langt fra mange af de andre partiers. Blandt andet vil partiet have en specialenhed i politiet, som skal bekæmpe hadforbrydelser.

Og så kan politiets indsats ved grænsen føre til en strid med særligt De Radikale.

- Grænsen kræver mange ressourcer, og det er virkelig et stridspunkt. Der kan De Radikale bliver svære, og de andre partier kommer ikke til at give sig. Enten må De Radikale acceptere grænsekontrol, eller også må de stå udenfor.

Hans Engell bemærker, at justitsminister Nick Hækkerup (S) formentligt vil forsøge at afslutte forhandlingerne, inden regeringen ryger ind i finanslovsforhandlingerne.

- Hans bekymring er, at det glider ind i en finanslov, hvor man skal have regeringens parlamentariske grundlag på plads, siger Hans Engell.

I de seneste dage er elementer af udspillet blevet beskrevet i Berlingske og Jyllands-Posten.

Regeringen vil blandt sende flere betjente ud i landets afkroge. Konkret skal der oprettes 20 nærpoliti-enheder på tværs af landet.

En omstridt reform af politiet i 2007 betød, at mange små politistationer lukkede, og antallet af landbetjente blev skåret kraftigt ned. 54 politikredse blev til 12.

/ritzau/