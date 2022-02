Engell om rokade: Pænt stort nederlag til Messerschmidt

Den nyslåede formand Morten Messerschmidt (DF) har i en af sine første beslutninger lidt nederlag, da han forsøgte at få to personer valgt til tillidsposter i partiet.

Men det endte med, at der blev krævet en afstemning, og at et flertal i folketingsgruppen gik imod ham, da der skulle rokeres efter formandsvalget.

- Det er et pænt stort nederlag. Især det med gruppeformandsposten, fordi det er en central post i partiet. Hvis en partiformand ikke kan sætte sig igennem, er det svagt, siger politisk kommentator Hans Engell.

Retsordfører Peter Skaarup (DF) får lov til at fortsætte på posten som gruppeformand, hvilket han har været i ti år. Han stillede op for at samle partiet, selv om formanden helst så en anden.

Messerschmidt havde ellers indstillet finansordfører René Christensen, der i stedet bliver politisk næstformand.

Den meget tætte afstemning vidner om en splittet folketingsgruppe.

Messerschmidt havde indstillet skatteordfører Dennis Flydtkjær som nyt medlem af gruppebestyrelsen på i alt fem medlemmer i stedet for eksformand Kristian Thulesen Dahl.

Men også det blev stemt ned. Det bliver i stedet erhvervsordfører Hans Kristian Skibby.

Det underminerer den nye formands troværdighed, mener den politiske kommentator.

- Det er ikke sådan, at han er skudt i smadder, men der må ikke komme for mange af de situationer. For hvis gruppen flere gange underkender ham, så underkender man ham som forhandlingsleder, siger Engell.

Engell fremhæver på den anden side, at ingen folketingsmedlemmer har gjort alvor af deres trusler og forladt partiet.

En anden fordel for Messerschmidt er, at der siden formandsvalget er kommet flere tusinde nye medlemmer, mens indmeldelse har været gratis.

Men den interne strid er ikke slut, konkluderer Engell.

Messerschmidt er blevet dømt for EU-svig og dokumentfalsk ved byretten, men sagen skal gå om, fordi dommeren blev erklæret inhabil. Engell fremhæver sagen som Messerschmidts største udfordring.

Under den første retssag afgav gruppeformand Peter Skaarup vidneudsagn, som belastede den nyvalgte formand. De skal nu arbejde tæt sammen.

Også eksformand Thulesen Dahl afgav vidnesbyrd mod Messerschmidt, som var med til at få ham dømt. Thulesen Dahl trådte tilbage efter kommunalvalget efter flere dårlige valg.

