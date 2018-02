Engell om skatteaftale: Regeringens krigsskib blev til robåd

Løkke er kommet i mål med sit projekt om, at det skal kunne betale sig at arbejde, selv om aftalen blev mindre.

Regeringen spillede ud med en langt større skatteaftale, men kunne ikke få flertal for den og endte med en noget barberet udgave.

Det mener politisk kommentator Hans Engell om den aftale, som blev præsenteret tirsdag eftermiddag og indeholder skattelettelser for fem milliarder kroner.

- Det meget store krigsskib, som Løkke satte i søen med skattereformen, er endt som en mindre robåd.

- Den her aftale udstiller regeringens meget store svaghed. Den har ikke mange mandater og kan ikke sætte sig igennem, medmindre Kristian Thulesen Dahl eller Mette Frederiksen er med, siger Hans Engell.

Forud for folketingsvalget søsatte statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sit langvarige politiske projekt om at gøre det mere attraktivt at tage et arbejde frem for at være på kontanthjælp.

Det er han nu kommet i mål med, selv om aftalen blev noget mindre.

Kort for jul kuldsejlede forhandlingerne om en stor skatteaftale, som derfor blev ændret til en "hurtig og mindre aftale", da Lars Løkke Rasmussen i starten af januar aflyste det, Liberal Alliance havde lovet ville blive "en historisk stor" aftale om skattelettelser.

Oprindeligt lød regeringens udspil på at give skattelettelser for 23 milliarder kroner frem mod 2025. Men støttepartiet Dansk Folkeparti satte foden ned.

De 3,5 milliarder kroner fra aftalen er allerede fundet i andre aftaler om integrationsydelsen, kontanthjælpsloftet, 225-timers reglen samt en aftale om at gøre det mere attraktivt at blive længere på arbejdsmarkedet.

/ritzau/